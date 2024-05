Dwayne Johnson często nie pojawiał się na planie. Przez niego budżet poszybował w górę

"Red One" z Dwaynem Johnsonem. Co wiemy o filmie?

Pod koniec ubiegłego roku ekspert od hollywoodzkich przecieków Jeff Sneider wszczął alarm w sprawie "Red One". Donosił wówczas, że ponoć film jest "absolutną katastrofą", porównując go do "Kobiety w błękitnej wodzie" M. Night Shyamalana, i opisywał go jako "wyobrażenie Chatu GPT o tym, czym powinien być komercyjny film". Próbuje on "stworzyć nową mitologię typu 'Władcy Pierścieni', ale to po prostu nie działa", brakuje też chemii między dwoma głównymi bohaterami.