Miliony widzów czekają jak na szpilkach. Epickie widowisko

"Eternals" to opowieść o rasie nieśmiertelnych istot, które zamieszkują Ziemię od tysięcy lat. Mają chronić ludzkość przed różnymi zagrożeniami spoza planety, w tym przed Deviantami. Eternalsi latami byli niewidoczni. Nie angażowali się w konflikty ludzkości ani wojnę z Thanosem przedstawioną w dwóch ostatnich częściach "Avengers". Tym razem jednak będą musieli wyjść z ukrycia i stanąć w obronie planety. Mają na to tyle czasu, co bohaterowie kultowego horroru "The Ring", to znaczy siedem dni.