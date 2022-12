Millie Bobby Brown skrytykowana przez koordynatorkę scen intymnych. Poszło nie tylko o pocałunek

Wspomniała, że podczas prób do sceny, w której miał nastąpić pocałunek Enoli i Tewkesbury’ego, nieoczekiwanie przyciągnęła do siebie Partridge’a i pocałowała go, co wywołało jego duże zaskoczenie. Dodała też, że ze względu na to, że łączy ich przyjaźń, pozwoliła sobie na sporo na planie, np. na prawdziwe ciosy wymierzane koledze. Ten dopiero po jakimś czasie poprosił ją, by jej ciosy w bójce były "udawane".