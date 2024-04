"Mocny temat" Netfliksa. Głośny seksskandal na oczach pluszowych misiów

Podczas katastrofalnego wywiadu książę tłumaczył, że nie przypomina sobie, by kiedykolwiek spotkał Roberts (mimo że sfotografowano go, gdy ją obejmował). Zarzekał się, że w dniu, w którym rzekomo miał uprawiać seks z Virginią, zabrał córkę - księżniczkę Beatrycze - na pizzę do Woking. Dlaczego tak dokładnie pamięta przebieg tego dnia? Bo - jak stwierdził - to dla niego niezwykła rzecz, w ogóle się tam pokazać. Dziennikarka zapytała więc księcia, jak odniesie się do słów Roberts, która ze szczegółami przypomniała wieczór, podczas którego poszli razem do klubu, tam Andrzej stawiał jej drinki, potem tańczyli, a książę pocił się i namawiał ją na seks.