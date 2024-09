"Myślałem, że umrę". Bloom do roli schudł tak, że budził niepokój

Orlando Bloom, znany z ról w takich produkcjach jak "Piraci z Karaibów" czy "Władca Pierścieni", przeszedł dramatyczną zmianę, tracąc prawie jedną trzecią swojej wagi, aby wcielić się w rolę boksera w nadchodzącym filmie "The Cut". Aktor przyznał, że proces przygotowań do roli nie tylko wpłynął na jego kondycję fizyczną, ale i psychiczną, co zaskoczyło jego partnerkę życiową, piosenkarkę Katy Perry.