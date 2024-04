Mistrz metamorfoz powraca. Twarz Bale'a jest nie do poznania

Akcja "The Bride" toczy się latach 30. XX w. w Chicago. Kobieta grana przez Jessie Buckley zostaje zamordowana. Samotny Frankenstein przybywa do miasta. Spotyka się z doktorem Pretoniusem, by ten stworzył dla niego partnerkę. Obaj postanawiają ożywić dziewczynę, która padła ofiarą zbrodni. Daje to początek płomiennemu romansowi, który sprowadzi na bohaterów liczne kłopoty.