"Na noże". Chris Evans błagał reżysera Riana Johnsona o rolę w filmie

"Na noże" zostało okrzyknięte jednym z najlepszych filmów w 2019 r. Jak się okazuje, Chris Evans musiał się mocno namęczyć, by dołączyć do obsady.

- Nie pamiętam, bym pozwolił mu nawet dojść do słowa. Wydaje mi, że tak naprawdę to był monolog z mojej strony, podczas którego mówiłem o tym, co bym chciał zrobić z moją postacią i co mógłbym wnieść do tego filmu. Tak naprawdę to błagałem go o tę rolę” - wyznaje Chris Evans.