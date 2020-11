Od "Juno" do "Nieplanowanych". Aborcja w kinie

"4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni" (2007) – reż. Cristian Mungiu (do obejrzenia na Netfliksie)

Arcydzieło światowego kina. Złota Palma w Cannes i niezliczona ilość innych nagród. Perfekcyjnie wyreżyserowany, wyśmienicie zagrany, prowokujący do dyskusji, szokujący. Osadzony w czasach komunizmu rumuński dramat przedstawia historię młodej kobiety, która zachodzi w ciążę i nie chcąc podzielić losu innych samotnych matek odsyłanych po urodzeniu dziecka na wieś, postanawia dokonać aborcji. Nielegalny zabieg ma być przeprowadzony w pokoju hotelowym przez „zaufanego” lekarza, który okaże się odrażającą postacią. Bohaterka wie, że ryzykuje swoim zdrowiem, wie, że gdy o usunięciu ciąży dowie się komunistyczny reżim trafi do więzienia. Nic ją przed tym czynem jednak nie powstrzyma.

Cristian Mungiu nie staje po żadnej ze stron sporu. Nie jest też ani obrońcą, ani oskarżycielem postępowania bohaterki filmu. Nie godzi się na uprzedmiotowienie kobiet, sprowadzenia ich do pierwotnej roli inkubatora (rozmnażanie się – jeden z najważniejszych punktów programu partii Nicolae Ceausescu), odbierania im prawa do decydowania o swoim życiu. Wstrząsające jest bardzo długie ujęcie martwego płodu, leżącego na podłodze w toalecie czy też przeciągnięta do granic wytrzymałości sekwencja poszukiwania odpowiedniego śmietnika, aby się go ostatecznie pozbyć.