Nagrywał filmiki dla jej syna. Anna Czartoryska-Niemczycka pokazała nagranie

"Zmarł Maciej Damięcki, z którym miałam zaszczyt i ogromną radość grać w spektaklu 'O co biega?'. Każde przedstawienie z nim to była prawdziwa przygoda i wspaniała nauka aktorstwa. Na scenie zdarzało mi się zapatrzyć na niego i nieraz z trudem powstrzymywałam się od śmiechu podczas sceny, gdy w walizeczce szukał swojego dowodu osobistego. Nie było w tym żadnej przesady, zewnętrznego grania, on po prostu był tym nieco zdezorientowanym, zagubionym i przezabawnym pastorem Humphreyem" - pisze Czartoryska-Niemczycka.