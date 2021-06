Najbardziej szalony polski film od lat. Rozmawialiśmy z twórcami "Magnezji"

Borys Szyc jako kobieta

Najciekawsza i budząca ogromne zdumienie decyzja obsadowa to Borys Szyc w roli kobiety, Zbroi Lewenfisz. - Dla mnie to był wybór typowo twórczy – tłumaczy nam Maciej Bochniak - Na początku szukałem aktorki do tej roli, tylko potrzebowałem potężnie zbudowanej kobiety, która swoją siłą fizyczną będzie w stanie pokonać dwóch rosłych facetów. Nie znalazłem takiej aktorki. Potem powstał pomysł, by stworzyć aktorkę z aktora – w końcu kino zna takie koncepcje i takie przemiany już w kinie były, więc nie powinno być to nic bulwersującego ani skandalicznego. Wybór padł na Borysa Szyca, którego wcześniej ucharakteryzowaliśmy i upewniliśmy się, że da się go uczynić wiarygodną kobietą. Jestem z efektu bardzo zadowolony, myślę, że Borys zagrał bardzo wywrotową i fascynującą postać. Powiem szczerze, że chętnie bym poznał taką Zbroję.