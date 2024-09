Najbardziej wyczekiwanego filmu roku jeszcze nie ma w kinach, a reżyser już myśli o kolejnej części

"Gladiator II"

Akcja nowego filmu rozgrywa się 24 lata (sprytny zabieg!) po wydarzeniach z pierwszego "Gladiatora". Tym razem na pierwszym planie pojawi się Lucjusz Werus. Wcielił się w niego Paul Mescal i to właśnie on będzie tytułowym gladiatorem, który pójdzie w ślady Maximusa (Russell Crowe). Lucjusz jest następcą tronu cesarstwa rzymskiego, ale od lat żyje na odludziu. W końcu jednak będzie musiał pojawić się w stolicy imperium, by zmierzyć się ze swoim dziedzictwem. W filmie zobaczymy też Denzela Washingtona, Pedro Pascala, Connie Nielsen, Dereka Jacobi i Josepha Quinna. Polscy widzowie zobaczą "Gladiatora II" 22 listopada.