Najbardziej znienawidzona postać. Aktor "Rodu smoka" musiał wyłączyć komentarze

Zaznaczmy, że to dopiero pierwsze dwa odcinki. Ostatnio Olivia Cooke ujawniła, że relacja jej postaci z Cole'em miała być jeszcze bardziej płomienna. Z serialu ostatecznie wycięto scenę "dzikiego seksu". - Była cholernie chaotyczna. Wcale nie była piękna, ale to było naprawdę fajne. Condal stwierdził, że dzięki tej scenie nie dowiadujemy się niczego nowego o postaciach, z czym się nie zgadzam, ale ok, to jego serial - powiedziała Cooke w rozmowie z "Elle".