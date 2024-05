Najbrutalniejszy film roku. Będziesz ciągle odwracać wzrok [RECENZJA]

Tam kamera trzyma się dość blisko bohaterów, rejestrując ich upokorzenia czy tortury. Zachowuje jednak na tyle dużą odległość, by uniemożliwić widzowi dostęp do protagonisty. Luis to typowa dla kina artystycznego zamknięta w sobie i nieokazująca emocji postać, której dramatycznym położeniem w gruncie rzeczy trudno się przejąć. Nie pomaga w tym wrażenie, że (co oczywiście nie zawsze musi stanowić zarzutu) podobne zmagania wielokrotnie już obserwowaliśmy na ekranie.