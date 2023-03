Usuną Dorocińskiego z hollywoodzkiego hitu? Fani będą oburzeni

Wycinanie części scen na życzenie producentów czy też szefów wytwórni nie jest w Hollywood czymś niezwykłym, niemniej na pewno nie jest to proceder, za którym przepadają reżyserzy i aktorzy. Nie zawsze tego typu działania wpływają niekorzystnie na efekt końcowy. Bywa, że twórcy nie potrafią zrezygnować ze scen, które niewiele wnoszą do fabuły, zaś ich usunięcie spowoduje, że film stanie się bardziej dynamiczny. "Dłużyzna, panie" – jak to mówił jeden z bohaterów "Rejsu" Marka Piwowskiego.