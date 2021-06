"Najmrodzki w pewnym sensie był superbohaterem PRL". Uciekał 29 razy

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" wejdzie do kin w połowie września. Tymczasem do sieci trafił drugi zwiastun filmu. Główny bohater jest mistrzem ucieczek. "Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. To typ człowieka, który nie zastanawia się, czy coś jest wykonalne. Po prostu to robi"– mówi o granej przez siebie postaci Dawid Ogrodnik.