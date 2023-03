Fenomenalny film Netfliksa. Bije rekordy popularności, walczy o Oscary

Nie ulega więc wątpliwości, że "Na Zachodzie bez zmian" zyskał już status największego nieanglojęzycznego przeboju w historii Netfliksa oraz filmu, który w czołowej dziesiątce przebojów platformy utrzymywał się przez rekordową liczbę tygodni. Co więcej, niemiecka produkcja może znacznie poprawić swój wynik. Wielu użytkowników Netfliksa na pewno nie obejrzało jeszcze filmu, a gdy zdobędzie on Oscara (np. w kategorii najlepszy film międzynarodowy), to przekona do siebie kolejnych widzów.