Nareszcie ktoś przebija ten balon. Beka z kina superbohaterskiego na Max

Kolejna szpila twórców "Franczyzy" to ta wymierzona w toksyczny fandom superprodukcji. W serialu studio ma problem i to poważny: "kobiecy problem". Okazuje się, że film jest "za mało feministyczny". Na kolanie więc dopisuje się kwestie dla jedynej aktorki, wymyśla jej supermocne, daje nawet rekwizyt. Niestety wieści o tym dostają się do sieci, w której internauci z oburzeniem i nienawiścią reagują na to, że... kobieta ma mieć więcej kwestii mówionych.