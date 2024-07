Cały świat oszalał. Już pierwszego dnia zdeklasował "Diunę"

Pośród wszystkich filmów w tabeli wszech czasów "Deadpool & Wolverine" wylądował na 6. pozycji. W piątek, podczas którego zarobił 96 milionów, w zestawieniu z rekordowymi wynikami z dnia otwarcia również sklasyfikowany został na 6. miejsce, co oznacza, że wbrew wcześniejszym informacjom, w sobotę i niedzielę nie tracił dystansu do filmów adresowanych do młodszej widowni.