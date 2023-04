National Geographic: Ponad połowa Polaków twierdzi, że są dowody na istnienie pozaziemskich cywilizacji

Roswell, Strefa 51, a nawet polski Emilcin na lubelszczyźnie – domniemanych spotkań ludzi z obcą cywilizacją było do tej pory wiele, jednak wszystkie relacje były traktowane z rezerwą. Mimo to, jak wynika z badania "Co Polacy wiedzą o UFO?" przeprowadzonego przez Kantar Public na zlecenie National Geographic, Polacy nie uważają tego tematu za kinową fikcję. Aż 54% badanych stwierdziło, że istnieją dowody na istnienie pozaziemskich cywilizacji. Z raportu wynika również, że prawidłowo definiujemy skrót UFO – 79% badanych odpowiedziało, że jest to niezidentyfikowany obiekt latający. Co ciekawe 7% ankietowanych przyznało, że widziało UFO lub miało kontakt z istotami pozaziemskimi. Badanie zostało zrealizowane przy okazji premiery serialu dokumentalnego "UFO: przełomowe śledztwa", które zadebiutuje na antenie National Geographic 21 kwietnia.