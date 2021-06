Ned Beatty nie żyje. Aktor miał 83 lata

Przed kamerą stanął dopiero w wieku 35 lat. Jego rola w "Uwolnieniu" ("Deliverance") z Burtem Reynoldsem odbiła się szerokim echem i uczyniła go rozchwytywaną gwiazdą. Był świetny w rolach drugoplanowych (nominacja do Oscara za "Sieć" Sidneya Lumeta), ale obsadzano go też na pierwszym planie.