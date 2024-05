Nicholas Winton był nazywany "brytyjskim Schindlerem". Uratował setki dzieci. Wraz z filmem pojawiły się kontrowersje

Nicholas Winton był maklerem giełdowym w Londynie, który przyjechał do Czechosłowacji jesienią 1938 r. To było kilka tygodni po konferencji monachijskiej, na której m.in. Francja i Anglia pozwoliły Hitlerowi wyrwać Czechom spory kawałek przygranicznego terytorium. Wielu ekspertów, ale też zwykłych ludzi, miało słuszne przekonanie, że to tylko wstęp do rychłej okupacji całych Czech.