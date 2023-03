Nie boi się wyzwań. Zagrała w erotycznym serialu i w hicie Netfliksa "Miłość od pierwszego pocałunku"

Bohaterem hiszpańskiej produkcji Netfliksa jest Javier, który w młodości opracował metodę poznawania przyszłych losów swoich związków z kobietami. Swego rodzaju dar jasnowidzenia opierał się na pierwszym pocałunku, który definiował całą relację. A ponieważ pierwszy pocałunek nigdy nie był dla niego idealny, to o trwałości związków nie mogło być mowy. Oczywiście, jak to bywa w tego typu filmach, do pewnego momentu.