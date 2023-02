Konkurencja dla polskich erotyków. Zdradził ją z jej młodszą siostrą

Co ciekawe, z ostatnich informacji wynika, że w kilku krajach "Perfect Addiction" pojawi się także w dystrybucji kinowej. Wśród nich jest Polska. Być może jest to spowodowane faktem, że filmy z serii "After" w naszym kraju cieszyły się bardzo dużą popularnością w kinach. Ponadto część zdjęć "Perfect Addiction" realizowana była w Krakowie (co widać na zwiastunie filmu).