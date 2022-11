"Nie jestem hipokrytą". Brendan Frasier nie pojawi się na gali Złotych Globów

- Jestem to winien sam sobie. Jestem to winny twórcom filmu. Wiem, że jestem też to winnym tym fanom, którzy zapłacili, żeby przyjść, by mnie zobaczyć i stali w kolejkach w prażącym słońcu - wiecie, to wszystko. Jestem to winny swoim dzieciom - to moja szansa - dodał w rozmowie z "GQ".