Długie owacje na stojąco. Reakcja aktora? Nie powstrzymał łez

Pierwsze recenzje filmu są entuzjastyczne i wszyscy jednym głosem chwalą pracę Frasera. Mówi się, że to rola, która przyniesie mu Oscara, a z całą pewnością nominację do nagrody Akademii. "The Brenaissance is here" - napisał recenzent BBC, przepowiadając "odrodzenie" Brendana Frasera w kinie. Widzowie "The Whale" zobaczą film w grudniu.