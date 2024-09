Nie potrafiła odmówić. "Po prostu oczekiwano od ciebie, że to zrobisz"

Gdyby to Arterton pisała dziś dla siebie rolę w "Quantum of Solace", sprawy potoczyłyby się inaczej. "Usłyszałby: ‘nie dziękuję’. Może i jest atrakcyjny, ale również o co najmniej 20 lat starszy, dopiero się poznaliśmy i jest moim kolegą z pracy" – tłumaczyła aktorka, żałując, że dała się rozbierać i całować po plecach przed kamerą.