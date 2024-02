Nie wygląda jak zakonnica. Sydney Sweeney w nowej roli

Rola Cassie Howard w produkcji HBO "Euforia" została okrzyknięta jedną z najbardziej odważnych i dojrzałych aktorskich kreacji młodych aktorek w ostatnich latach. Życie nastolatków pokazane na przykładzie Cassie, Jules, Rue czy Nate'a dalekie jest od tego, co widzimy w klasycznych serialach o amerykańskich uczniach szkół średnich. Ich codzienność to imprezy, alkohol i narkotyki, problemy z uzależnieniami, prawem i tożsamością. Szkolne korytarze to tylko tło.