Nie żyje Angelo Badalamenti. Jego muzykę słuchała cała Polska

David Lynch potrzebował osoby, która podszkoliłaby w śpiewaniu gwiazdę filmu, modelkę Isabellę Rossellini. Reżyser chciał, aby aktorka wykonała utwór Tima Buckleya "Song to the Siren". Okazało się jednak, że Lynch nie uzyskał praw do tej piosenki. Wówczas podczas niezobowiązującej rozmowy pojawił się pomysł, aby Badalementi skomponował muzykę do oryginalnego tekstu Davida Lyncha. I tak powstał słynny utwór "Mysteries of Love" (na soundtracku śpiewany przez Julee Cruise). Reżyser tak był nim zachwycony, że zlecił nauczycielowi śpiewu i mało znanemu kompozytorowi napisanie całej muzyki do filmu.