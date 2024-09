Nie żyje była żona Borysewicza. Jedna z bohaterek "Dziewczyn z Dubaju"

O Danucie Borysewicz, a także jej córce Joannie, zrobiła się głośno w 2013 roku za sprawą procesu. Zostały one uznane za winne nakłaniania kobiet do prostytucji. Sąd wymierzył im karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, karę finansową oraz zakaz prowadzenia działalności. To właśnie te wydarzenia zainspirowały Piotra Krysiaka do napisania książki "Dziewczyny z Dubaju", na podstawie której powstał bijący rekordy popularności film.