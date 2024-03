Nie żyje M. Emmet Walsh. Aktor miał 88 lat

Michael Emmet Walsh był potomkiem irlandzkich imigrantów, który dorastał w kilkutysięcznej miejscowości Swanton w stanie Vermont. W wieku trzech lat przebył operację, po której do końca życia był głuchy na lewe ucho. Studiował biznes i administrację, ale po zdobyciu dyplomu nie pracował w zawodzie. Przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie uczył się w American Academy of Dramatic Arts i przez dekadę występował w regionalnym teatrze, zanim w 1969 r. zadebiutował na Broadwayu u boku Ala Pacino.