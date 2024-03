Nie mogło być inaczej. Kolejny rekord hitu

Wcześniej ekranizacji powieści Franka Herberta podjął się już mistrz kina David Lynch ("Miasteczko Twin Peaks", "Blue Velvet"). Niestety – bez powodzenia. Po niespełna 40 latach do klasyki science fiction powrócił Denis Villeneuve, który dał się poznać jako zdolny reżyser, mający na swoim koncie niemal same hity: "Labirynt", "Sicario" czy "Blade Runner 2049". W 2021 r. dołączyła do nich "Diuna", ale premiera tytułu nie spotkała się z aż tak ogromnym zainteresowaniem, jak jego druga część.