Nie żyje Marek Litewka. "Tremiarz", który został aktorem

- Postanowiłem więc zdawać na architekturę wnętrz na ASP, co mój ojciec skwitował: "To może byś poszedł do szkoły teatralnej, skoro już ci kompletnie odbiło". "Dlaczego by nie", pomyślałem. Magia teatru pociągała mnie od dawna. Tyle że szybko zobaczyłem go i od kuchni, bo mój ojciec był portierem w Starym Teatrze, tak więc bywając u niego, poznałem to, co mnie, strasznie religijnemu chłopcu, który miał zostać księdzem, podobać się nie mogło: wóda, baby... - wspominał aktor.