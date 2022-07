Nie żyje Monty Norman, twórca legendarnego motywu z Jamesa Bonda

Gdy w 1962 r. stworzył motyw do Jamesa Bonda, producentom spodobała się sama melodia, jednak nie byli zadowoleni z aranżacji zaproponowanej przez Normana. Dlatego zatrudnili Johna Barry'ego, by przearanżował utwór. Później Barry utrzymywał, że to on jest autorem tego motywu, ale Norman wygrał proces o zniesławienie przeciwko "The Sunday Times" za opublikowanie podobnego stwierdzenia.