W nocy rodzina aktorki przekazała smutne wieści. Pat Hitchcock miała 93 lata

- Gdyby ojciec wierzył w nepotyzm, pracowałabym znacznie częściej - mówiła. - Zanim zaangażował kogoś do swojego filmu, musiał uwierzyć, że ta osoba nadaje się do roli. Nigdy nie wciskał kogoś do swojego filmu tylko dlatego że był/była gwiazdą. Zdarzało się, że próbowałam przekonać jego asystentkę, żeby dali mi rolę. Ona szła do ojca i wstawiała się za mną, a on odpowiadał: "Ona do tego nie pasuje". I kończyła się dyskusja - komentowała w rozmowie z "Post".