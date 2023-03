Nie żyje Paul Grant. Aktor "Harry'ego Pottera" i "Gwiezdnych wojen"

O śmierci aktora donoszą brytyjskie media. Paul Grant miał stracić przytomność przed budynkiem King's Cross w Londynie. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek. Grant trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano śmierć mózgu, ale podtrzymywano go przy życiu. Zgon lekarze ogłosili w poniedziałek (20 marca) o 3.49 nad ranem. - Mam złamane serce. Żadna dziewczynka nie powinna zostać bez taty - powiedziała SkyNews córka aktora, Sophie Jayne Grant. - Był rozpoznawalny i kochany za swoją pracę. Odszedł zbyt szybko - dodała.