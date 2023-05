Nie żyje Ray Stevenson. Zmarł w wieku 58 lat

- Ja nie podjąłem żadnej decyzji, to aktorstwo powołało mnie do siebie na służbę. Nie miałem nic do gadania. Długo się przed tym broniłem, ale dłużej już nie mogłem. [...] Ostatecznie poddałem się, kiedy zobaczyłem Johna Malkovicha na scenie. Odczułem wtedy jakieś mistyczne porozumienie z nim osobiście. Jakby w całym teatrze był tylko on i ja - opowiadał w rozmowie z "The Times Colonist".