Nie żyje Terence Davies. Reżyser miał 77 lat

Terence Davies w swojej twórczości odwoływał się do wątków autobiograficznych. Brytyjczyk pochodził z klasy robotniczej, wychował się w biednej, wielodzietnej rodzinie z przemocowym ojcem. Do surowego wychowania dołożyła się katolicka szkoła. O tym opowiadał jego pierwszy film "Dzieci" z 1976 roku. "Robię filmy z myślą o dojściu do ładu ze swoją rodzinną historią" - mówił reżyser.