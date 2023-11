Nie żyje Włodzimierz Musiał. Aktor miał 92 lata

Urodzony w 1931 r. Włodzimierz Musiał przez wiele lat był kojarzony nie tyle z nazwiska, co przede wszystkim z ról, w które się wcielał. Był mistrzem epizodów – fani kina zapamiętają go jako Szpulę z "Vabanku", barmana z "Kingsajzu" czy Segelina z "Wiedźmina". W trakcie swojej kariery związany był zawodowo z wieloma teatrami, a na ekranie wystąpił w ponad 100 produkcjach. Jego śmierć to wielka strata dla polskiej sztuki.