Nietypowy kapral. Pił mleko z butelki po wódce

To jedna z tych historii, które nie mieszczą się w głowie. Gdyby nie była prawdziwa i udokumentowana, to nikt by w nią, pokazaną na ekranie, nie uwierzył. Tymczasem niedźwiedź Wojtek naprawdę był kapralem 2 Korpusu Polskiego. Niebawem zobaczymy go w "Czerwonych makach" Krzysztofa Łukaszewicza, filmie opowiadającym o bitwie o Monte Cassino.