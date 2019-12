Niewyobrażalna katastrofa "Kotów". Tracą miliony dolarów

"Koty" to zdaniem recenzentów na całym świecie największa porażka ostatnich lat. Na tę katastrofę wydano 100 milionów dolarów! Wyniki sprzedaży biletów są takie, że produkcja może tylko ocierać łzy ostatnimi banknotami wygrzebanymi z portfela.

Skończyło się to niestety filmową tragedią, o czym huczy w internecie. Recenzenci piszą, że to najgorszy film, jaki pokazano w tym roku. U nas, w WP Film, mogliście przeczytać ostrzeżenie : "Po prostu sobie tego nie róbcie".

Wydaje się, że za podobną radą poszli widzowie w Stanach Zjednoczonych. A właściwie to nie poszli do kin. Są wyniki box office.

Przedstawiciele Universal Studios punktują, że nieco ponad połowę widowni stanowili ludzie w przedziale 18-44 lata. I tu pojawia się ich zdaniem szansa, bo "starsi widzowie nie biegną od razu do kina". Według nich widownia ruszy do kin zaraz po świętach, by zobaczyć ten fantastyczny film.

Musicie iść do kina i przekonać się sami. Szczególnie ciekawe jest to, że nawet nie wiadomo, czy obejrzycie taką samą wersję jak ci pierwsi widzowie. Twórcy kolejny raz poprawiają "Koty"! Do kin ma lada moment trafić nowa wersja. Przypomnijmy, że to będzie już przynajmniej druga poprawka. Pierwszą dokonano na kilkanaście godzin przed pierwszym pokazem prasowym w USA.