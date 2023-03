Nieznana twarz Sisi. "W gorsecie" rozprawia się z jej mitem

Co może czuć kobieta po ponad 20 latach małżeństwa, z dwójką dzieci, której życie ogranicza się do przebywania w różnych pałacach i szukania rozrywek zajmujących jej nadmiar czasu? Znudzenie, rozczarowanie, rozpacz? A jeśli dorzucić do tego strach przed utratą młodości, urody i figury, a tym samym zainteresowania mężczyzn, to dostajemy materiał na wyczerpujące badania psychologiczne albo film.