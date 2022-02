Niezrozumiany i nieszczęśliwy syn najbardziej lubianego aktora świata? Chet Hanks właśnie narobił sobie nowych wrogów

Chester "Chet" Hanks ma dziś 31 lat i (tu owijamy w bawełnę) nie najlepszą opinię. Narkotyki, alkohol, nieślubne dziecko, napaść na byłą dziewczynę, zawieszone prawo do posiadania broni (a w Stanach niełatwo je stracić!), zdewastowane pokoje hotelowe i wreszcie odwyk. Chet ma na swoim koncie kilka pomniejszych ról, ale nikt o zdrowych zmysłach nie nazwie go aktorem. Dla każdego jest po prostu "synem tego Hanksa". I o tym, jakie to uczucie, postanowił powiedzieć po raz pierwszy.