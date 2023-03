Nikt już w niego nie wierzył. Na taki przebój czeka od 15 lat

W ostatnim okresie można był jednak zauważyć, że Cage powoli odbudowuje swój wizerunek w świadomości widzów i, co najważniejsze, bierze udział w coraz lepszych produkcjach, takich jak "Mandy", "Świnia", "Kolor z przestworzy" czy "Nieznośny ciężar wielkiego talentu". To były dobre filmy, ale jednak niszowe, adresowane do stosunkowo wąskiej grupy odbiorców. "Renfield" to jednak całkiem inna sprawa.