Nikt o tym nie wiedział. To jej dłoń znajduje się na słynnym plakacie

Christina Hendricks rozpoczęło pracę w show-biznesie w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Była modelką, baletnicą, uczęszczała na kursy aktorskie. W 1999 roku dostała zlecenie w agencji fotograficznej, która przygotowywała plakat do filmu. - Nie miałam pojęcia co to za film - przyznaje aktorka.