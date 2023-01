Nie mają dla niego litości. Fani Sylvestra Stallone są obudzeni

Stallone stał się wizytówką Złotych Malin, co samo w sobie złe oczywiście nie jest. Fani aktora zwracają jednak uwagę, że kapituła z wyrachowaniem wykorzystuje jego wizerunek. Twierdzą, że członkowie stowarzyszenia nie kierują się już grą aktora, lecz wrzucają go na listę nominowanych, aby śrubował rekordy i dobrze sprzedawał Złote Maliny w mediach. "Nie mają dla niego litości. Golden Raspberry Award same stały się maszynką do zarabiania pieniędzy i zasłużyły na Złotą Malinę" – napisał jeden z fanów aktora.