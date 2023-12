Nowe oskarżenia. "Patrzył na mnie, jakbym była kawałkiem mięsa"

Gérard Depardieu odniósł się do sprawy w liście otwartym adresowanym do gazety "Le Figaro" zatytułowanym "Chcę w końcu powiedzieć wam prawdę". Zaprzeczył w nim oskarżeniom, a we wstępie napisał: "Nie mogę już pozwalać na to, co słyszę, co o sobie czytam od kilku miesięcy. Myślałam, że mnie to nie obchodzi, ale nie, właściwie nie. To wszystko do mnie dociera. Co gorsza, to mnie wykańcza".