Nowe zeznania przeciwko Kevinowi Spaceyemu. Miał molestować śpiącą ofiarę

Do mediów przedostały się właśnie kolejne zeznania czwartej domniemanej ofiary Spaceya. Mężczyzna złożył je w poniedziałek za pośrednictwem nagranego wcześniej wideo z przesłuchania policji. W filmie opisał wydarzenia, do jakich doszło w 2008 r., gdy napisał do Spaceya z prośbą o mentoring, który w tamtym czasie prowadził Old Vic Theatre jako dyrektor artystyczny. Nieoczekiwanie mężczyzna otrzymał telefon z zaproszeniem na wieczornego drinka w południowym Londynie.