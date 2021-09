Jeszcze go nie ma w kinach, a już afera. Nowy Bond w ogniu krytyki

- "Nie czas umierać" powinien zachwycić tych fanów Jamesa Bonda, którzy nie boją się odejść od standardów, do jakich od 1962 roku przyzwyczajała nas seria. Niektóre rozwiązania fabularne są bardzo odważne i wzbudzą powszechny opór. Zgoda powinna natomiast panować co do tego, że to znakomicie nakręcone, świetnie opowiedziane, słodko-gorzkie zakończenie pewnego okresu serii. Daniela Craiga nie zobaczymy już w roli Bonda, ale agent na pewno do nas powróci, o czym świadczy zapewnienie pojawiające się po napisach – przekonuje Artur Zaborski w recenzji napisanej po pokazie na Festiwalu Filmowym w Zurychu.