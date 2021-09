"Nie czas umierać". Pożegnanie z Craigiem, od którego można dostać drgawek [RECENZJA]

Zaczyna się słodko i romantycznie - od wspólnego wywczasu Bonda i jego ukochanej Madeleine Swann w Materze. I już to powinno dać wam do myślenia, bo pierwszy raz w historii serii mamy do czynienia z sytuacją powracającej dziewczyny Bonda (gra ją Léa Seydoux, która za mało strzela, a za dużo płacze). Czyżby 007 znudziło się życie na adrenalinie i wreszcie szukał spokoju? Na to wygląda, bo gdy przypadkowy Włoch radzi mu, by podczas lokalnego święta zapisał na kartce to, co go dręczy, a potem ów zapisek spalił, grzecznie wykonuje polecenie, wierząc, że go to uleczy. Później jedzie na grób Vesper Lynd, by ostatecznie zamknąć rozdział życia, którego była tak ważną częścią.