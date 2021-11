To będzie hit Netfliksa? DiCaprio na czele galaktycznej obsady

Do filmu finansowanego przez Netfliksa zatrudniono trzy topowe hollywoodzkie gwiazdy: Dwayne'a Johnsona, Ryana Reynoldsa i Gal Gadot. Według Forbesa znajdują się one w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających aktorów i aktorek w Fabryce Snów. Warto w tym miejscu dodać, że kilka lat temu hollywoodzkie gwiazdy zarzekały się, że nie będą brały udziału w filmach produkowanych przez platformy streamingowe. Pojawiały się zastrzeżenia co do jakości tego typu filmowych projektów. Wyrażano też niepokój, że internetowe serwisy filmowe mogą mieć zły wpływ na rynek kinowy. Jednak z biegiem czasu zagorzałych przeciwników nowego medium było coraz mniej. W końcu dał się skusić nawet Leonardo DiCaprio.